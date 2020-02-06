السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يرعى حفل جائزة الحسام للإبداع والتميز الأحد القادم



الباحة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، يوم الأحد القادم، حفل جائزة الحسام للإبداع والتميز في جميع فروعها، بحضور ضيف شرف الجائزة معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة .

وأعرب مدير عام التعليم بمنطقة الباحة أمين الجائزة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني عن شكره لسمو أمير الباحة على دعمه واهتمامه بالجائزة ولرعايته لحفل تكريم الفائزين والفائزات بها البالغ عددهم 35 فائزاً وفائزة، مشيراً بأنه سيتم تكريم الفائزين في مختلف فروع الجائزة الخمسة التي تشمل الكتاب والسنة، والتفوق الدراسي، والمبادرات الزراعية والسياحية والآثار, وفرع العمل التطوعي والإنساني, وفرع الأداء المتميز.

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12:50ت م

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