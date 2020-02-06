السعودية اليوم / بيئة بيشة تكافح الجراد شمال المحافظة



أبها 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

خصص مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة عدة فرق لمكافحة الجراد الذي ظهر شمال المحافظة.

وأوضح مدير المكتب المهندس سالم القرني‏ أنه تم رصد واكتشاف أسراب من الجراد بمركز "‏الجنينة"، حيث تم تكليف 4 فرق‏ لمكافحتها‏، مبيناً أن هناك فرق استكشاف أخرى تقوم بمتابعة أسراب الجراد في بيشة والمراكز التابعة لها.

وأشار القرني إلى أن الفرق تقوم بتكثيف عمليات الاستكشاف والتنسيق المستمر، وتحديد المواقع التي يتوقع ظهور الجراد فيها ومراقبتها بشكل مستمر، وتحديد حجم ومستوى الإصابة - إن وجدت - والتدخل بالمكافحة العاجلة، وتقدير الإمكانات اللازمة التي تحد من خطر الإصابة وانتشارها.

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12:30ت م

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