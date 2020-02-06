السعودية اليوم / "الأسرة الإلكترونية" ورشة عمل بجازان غداً



جيزان 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

تقيم جمعية الأزمات النفيسة والاجتماعية بمنطقة جازان بالتعاون مع غرفة جازان غداً، ورشة عمل بعنوان "الأسرة الإلكترونية "، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وتأتي الورشة ضمن فعاليات مبادرة "الأثار السلبية للفكر الضال وأثره على الفرد و المجتمع"، التي تنفذها الجمعية حالياً.

// انتهى //

12:21ت م

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