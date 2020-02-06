السعودية اليوم/ تعليم الرياض يكرم 383 طالبة متفوقة الأسبوع القادم



الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 الموافق 6 فبراير 2020 واس

تُكرم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 383 طالبة متفوقة, وذلك خلال الحفل السنوي الذي تنظمه الإدارة يوم الأربعاء القادم برعاية حرم سمو أمير منطقة الرياض سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وذلك على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.

وعبر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي عن شكره لحرم سمو أمير منطقة الرياض على رعايتها الحفل وعده حافزاً للطالبات على التفوق والتميز، مهنئاً الطالبات المتفوقات .

من جانبها باركت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات فتح العرفج ، للطالبات المكرمات التفوق بما سينعكس على بقية الطالبات وتعزيزاً لقدراتهن ومواهبهن فضلاً عن شحذ هممهن نحو المنافسة الإيجابية والارتقاء بالمستوى التحصيلي إلى أعلى الدرجات.

//انتهى//

12:09ت م

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