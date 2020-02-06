شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 55 مليون ريال.. شبكة لتصريف الأمطار والسيول في مكة والان نبدء بالتفاصيل

وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، عقداً مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بمخططات ولي العهد 7 و 8 بقيمة إجمالية بلغت ( 55.923.630 ) ريالا، حيث سيكون إنشاء عبارات مغلقة بطول 6100 متر .

تجدر الإشارة إلى أن أمانة العاصمة المقدسة قد أبرمت مؤخراً العديد من المشاريع المماثلة بالإضافة إلى المشاريع التي مازالت تحت الدراسة تمهيداً لطرحها وترسيتها وذلك حرصاً من الأمانة على تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال وتلافي أخطار السيول وأبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.