شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 55 مليون ريال.. شبكة لتصريف الأمطار والسيول في مكة والان نبدء بالتفاصيل
تجدر الإشارة إلى أن أمانة العاصمة المقدسة قد أبرمت مؤخراً العديد من المشاريع المماثلة بالإضافة إلى المشاريع التي مازالت تحت الدراسة تمهيداً لطرحها وترسيتها وذلك حرصاً من الأمانة على تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال وتلافي أخطار السيول وأبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.
كانت هذه تفاصيل خبر بتكلفة 55 مليون ريال.. شبكة لتصريف الأمطار والسيول في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.