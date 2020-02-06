اخبار السعوديه

بتكلفة 55 مليون ريال.. شبكة لتصريف الأمطار والسيول في مكة 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 55 مليون ريال.. شبكة لتصريف الأمطار والسيول في مكة  والان نبدء بالتفاصيل

وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، عقداً مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بمخططات ولي العهد 7 و 8 بقيمة إجمالية بلغت ( 55.923.630 ) ريالا، حيث سيكون إنشاء عبارات مغلقة بطول 6100 متر .

تجدر الإشارة إلى أن أمانة العاصمة المقدسة قد أبرمت مؤخراً العديد من المشاريع المماثلة بالإضافة إلى المشاريع التي مازالت تحت الدراسة تمهيداً لطرحها وترسيتها وذلك حرصاً من الأمانة على تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال وتلافي أخطار السيول وأبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتكلفة 55 مليون ريال.. شبكة لتصريف الأمطار والسيول في مكة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا