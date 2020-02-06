شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: 5 مدن سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم عن أدنى درجات حرارة في المملكة بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات. وأوضحت الأرصاد، إن أدنى درجة حرارة سجلت في مدينة عرعر 7 درجات، وحائل 6 درجات، بينما تبوك وطريف سجلتا 5 درجات والقريات 3 درجات مئوية.

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