شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لـ«جمعية الأطفال ذوي الاعاقة» بالإقراض والإقتراض والرهن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي أن المجلس خلال اجتماعه الذي عقد بمركز الجمعية بجازان اعتماد اسم الجمعية من "جمعية الأطفال المعوقين" إلى "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" وفق الأمر السامي، وبعد موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع خطة لاستكمال إجراءات التعديل، مشيراً إلى أن المجلس أقر التعديلات التي تمت على الهيكل التنظيمي للجمعية وفق عملية التطوير التي تشهدها، بهدف زيادة كفاءة الخدمات ورفع معدلات أداء العمل في مراكزها بما يلبي تطلعات أسر الأطفال وأفراد وقطاعات المجتمع لخدمات الجمعية المتخصصة في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.
واقر مجلس الإدارة اعتماد تعيين الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي مديراً تنفيذياً للجمعية، وتعديل اللائحة الأساسية بما يسمح لها الاقتراض والإقراض أو التمويل والرهن من أي جهة أخرى، والعرض بذلك على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم، كما أقر اللوائح التي أوصت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمتمثلة في سياسة إدارة التطوع بالجمعية، وسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، وسياسة جمع التبرعات وغير ذلك من سياسات وقائية.
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