القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد خالد علي إداري فريق صنداونز الجنوب إفريقي أن مواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا صعبة، ولن تشهد تكرار التفوق في الموسم الماضي.
وفاز صنداونز على الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي (5-0) ليكبد بطل إفريقيا التاريخي أكبر هزائمه على الإطلاق، قبل أن يرد الفريق المصري بفوز هزيل (1-0) في الإياب ويودع البطولة.
وفي تصريحات لـ "العين الرياضية" قال خالد علي: "الفريقان من الأبطال، الأهلي لديه ألقاب أكثر، ويمتلك لاعبين يتمتعون بخبرات أفريقيا مقارنة بلاعبي صنداونز".
وأضاف: "فريق صنداونز هزم الأهلي في ربع النهائي الموسم الماضي، ولذلك يجب أن يكون له حساب عند الأهلي".
وأتم بقوله: "مباراة الخماسية انتهت، لو أعيدت 100 مرة لن يفوز صنداونز مرة أخرى بنفس النتيجة، وكنا نفضل خوض الذهاب في ملعبنا لإنهاء الأمور بدلاً من لعب الإياب في جنوب أفريقيا".
كانت هذه تفاصيل خبر إداري صنداونز: لن نكرر الخماسية لو واجهنا الأهلي 100 مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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