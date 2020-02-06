إبراهيموفيتش أول تحديات رونالدو بعد كسر حاجز الـ35 عاما

أتم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي عامه الـ35، الأربعاء، قبل أسبوعين على المواجهة المرتقبة ضد غريمه زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، في نصف نهائي كأس إيطاليا يوم 18 فبراير/شباط الجاري.



اللاعب الدولي البرتغالي الحائز على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات اعتاد طوال مسيرته على خوض التحديات الصعبة، وسيعود لها بعد أيام من الاحتفال بعيد ميلاده، عندما يواجه إبراهيموفيتش الذي انتقده في الكثير من المناسبات.

تحدٍ من نوع خاص

تأتي مواجهة رونالدو وإبراهيموفيتش بعد أكثر من عام ونصف العام على تصريحات المهاجم السويدي، التي قلل فيها من انتقال رونالدو إلى اليوفي، بعدما أكد النجم البرتغالي أنه أراد خوض تجربة وتحدٍ جديد خارج إسبانيا.



إبراهيموفيتش قال في تصريحات صحفية تعقيبا على النجم البرتغالي: "انتقال رونالدو إلى يوفنتوس لا يعد تحديا، بل التحدي أن ينضم اللاعب إلى الفريق عند هبوطه للدرجة الأدنى وإعادته إلى الأضواء".

التصريح لم يكن الأول الذي ينتقد فيه إبراهيموفيتش رونالدو، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث حرص النجم السويدي في أكثر من مناسبة على التأكيد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، هو أفضل لاعب في العالم، متجاهلا رونالدو.

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مواجهات حاسمة





ما يزيد من حدة المنافسة بين اللاعبين أن المواجهات السابقة بين اللاعبين كانت حاسمة، لا سيما تلك التي التي جمعت بينهما مع منتخبي بلادهما في عام 2013، حين حرم رونالدو إبراهيموفيتش من قيادة السويد إلى بطولة كأس العالم بالبرازيل 2014.

والتقى منتخب البرتغال مع السويد في الملحق المؤهل لمونديال 2014، في مباراتين ذهابا وإيابا، حيث حسم رفاق رونالدو مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، بهدف سجله "الدون" نفسه.

وفي الإياب، وبينما اعتقد الجميع أن خوض المباراة بين الجماهير السويدية سيمكن أصحاب الأرض من العودة في النتيجة، جاء رد الضيوف قويا.

الهداف التاريخي لحامل لقب "اليورو" مزق شباك السويد بثلاثية "هاتريك"، أفسد بها ثنائية إبرا، لتفوز البرتغال مجددا بنتيجة 3-2، وتتأهل إلى مونديال البرازيل.

ولا شك أن هذا التحدي الكبير سيكون أول طموحات رونالدو في بدايات عامه الـ36، لا سيما أن كلا اللاعبين يمثل الرمز الأبرز لفريقه.