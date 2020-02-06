شكرا لقرائتكم طقس غير مستقر على الباحة حتى التاسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-06 أمطار مع رياح نشطة سطحية متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة والحجرة والمندق غامد الزناد وقلوة والعقيق والمراكز التابعة لها.

وجدد مدني الباحة تنبيهها للمواطنين والمقيمين إلى أهمية اخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الأنترنت. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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