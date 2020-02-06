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شكرا لقرائتكم فيديو.. خطوات تفويض مالك المركبة لغيره عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بحسب ما ذكر المرور عبر تويتر
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت إدارة المرور خطوات تفويض مالك المركبة لغيره عبر منصة أبشر.
وأوضح المرور في فيديو له عبر تويتر: أنه لتفويض مالك المركبة لغيره يجب أولًا الذهاب لحساب أبشر، ومن ثم الذهاب إلى التفاويض ومنها إلى تفاويض المركبات واختيار إضافة مستخدم لمركبة، واختيار إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة).
أما الخطوة الخامسة فهي تتمثل في اختيار المركبة المراد التفويض عليها، وإدخال بيانات المفوض له، فيما تمثلت الخطوة السابعة والأخيرة في إرسال طلب تفويض القيادة للمفوض له للموافقة.
في سياق آخر، نصح المرور باتباع بعض الخطوات في حال انفجار إطار السيارة أثناء القيادة لتفادي وقوع الحوادث:
1- القبض على عجلة القيادة بإحكام.
2- عدم ضغط المكابح (الفرامل).
3- رفع القدم عن دواسة الوقود وعدم الضغط عليها.
4- التأكد من خلو الطريق على يمينك.
5- توجيه المركبة تدريجيًّا إلى جانب الطريق.
6- إيقاف المركبة في مكان آمن.
7- تشغيل إشارة الطوارئ.
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