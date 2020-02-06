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بلدية جدة التاريخية تنذر وتخالف منشآت صحية ومهنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ جدة

نفذت بلدية جدة التاريخية مطلع الأسبوع الحالي 128 جولة تفتيشية على المنشآت الصحية والمهنية، نتج عنها إشعار 96 موقعا مخالفا، وإغلاق 4 من المواقع المخالفة، ضمن جهودها المتواصلة لرصد المخالفات والحد من ظاهرة البيع العشوائي الجائل.

وأفاد رئيس بلدية جدة التاريخية، المهندس أيمن دمنهوري، بأن أعمال الفرق الرقابية أسفرت عن رفع 39 بسطة متنوعة، وصادرت 82 صندوق فواكه وخضراوات، داعيا المواطنين إلى التعاون بالإبلاغ المباشر عن الباعة المخالفين، من خلال الاتصال بمركز عمليات البلدية (940).