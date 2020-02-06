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زيارة وفد تجاري من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية إلى السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض من الثاني إلى السادس من فبراير، زار وفد تجاري من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية مدينتي الرياض وجدة. ترأس الوفد د.بيتر رامزاور، رئيس الغرفة وعضو البرلمان الألماني ووزير النقل الفيدرالي السابق. تضمن البرنامج لقاءات مع الأستاذ بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور خالد الشيباني وكيل وزارة الصحة، ومجموعة الصداقة السعودية الألمانية بمجلس الشورى، بالإضافة إلى اجتماعات أخرى، مثل زيارة سابك والهيئة العامة للاستثمار والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية (SCISP)، وكذلك اجتماعات عمل لرجال الأعمال في غرفتي التجارة بالرياض وجدة، والتي سعت إلى ربط التواصل بين ممثلي الشركات الألمانية المشاركة مع نظرائهم السعوديين. ولقد ضم الوفد بالإضافة إلى د. بيتر رامزاور، 30 ممثلا لمختلف الصناعات، مثل الكيماويات والرعاية الصحية والبناء والطاقة والضيافة والهندسة والتكنولوجيا والقانون.



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