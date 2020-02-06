مصادر تكشف معلومة جديدة عن هوية الشخص الذي حاول إيذاء نفسه حرقا بمنتزه في الرياض- فيديو

كشف عضو جمعية غوث للإنقاذ سليمان الربيعي، تفاصيل واقعة العثور على الشخص الذي حاول إيذاء نفسه حرقاً في منتزه بري غرب مدينة الرياض. فيما قالت مصادر أن هذا الشخص أحد مشاهير مواقع التواصل.

وقال الربيعي خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الشخص الذي تم العثور عليه أثناء عملية المسح من قبل دوريات جمعية الغوث للإنقاذ، كان ممدداً على الأرض بعيداً عن سيارته وعليه آثار احتراق.

وأضاف الربيعي أنه جرى إنقاذ الشخص الذي تم العثور عليه بعد حضور الجهات الأمنية والهلال الأحمر.

ونقل مقدم البرنامج عبدالله الغنمي عن مصادر قولهم: “” أن الشخص الذي حاول إيذاء نفسه، هو أحد المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي “.