طقس الخميس: أمطار رعدية على معظم المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الخميس)، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة. وأوضحت الهيئة أن المناطق هي، جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة وأجزاء من المدينة المنورة، وأجزاء من حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية.
وشملت التوقعات تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. وقد تسجل جازان وشرورة أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ30 درجة مئوية، فيما يمكن أن تسجل طريف أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 3 درجات مئوية.
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