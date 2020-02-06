يزيد الراجحي يتصدر المرحلة الأولى من رالي حائل نيسان الدولي 2020

حقق السائق السعودي يزيد الراجحي المركز الأول في الجولة الأولى من رالي حائل نيسان الدولي 2020م وأنهى المرحلة ومسافتها 227 كلم التي انطلقت اليوم من محافظة بقعاء، بفارق 8:50 دقائق عن أقرب مُنافسيه، واجتاز الراجحي المرحلة خلال 2:21:59، ويتقدَّم بفارق ست دقائق عن مُواطنه صالح العبدالعالي. وأنهى السائق التشيكي ميروسلاف زابلاتال وملّاحه السلوفاكي مارك سيكورا المرحلة ثالثاً، واحتل السعوديان السائق أحمد الشمَّري وملّاحه زياد الحربي المركز الرابع بفارقٍ كبير، لكنهما في المركز الأول في فئة “تي 2”.

وفي فئة الدرّاجات النارية، تصدر الأخوان الإماراتيان سُلطان ومُحمَّد البلوشي المرحلة الأولى من الرالي، ويُشاركان على متن درّاجات “كاي تي أم” النمساوية، وأنهى سُلطن المرحلة أولاً بفارق 2:59 عن مُحمَّد، واحتل الدرّاج السعودي أنس الرهيني المركز الثالث. وفي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات حقق الدرّاج السعودي سُفيان العُريفان أسرع توقيت في المرحلة، أمام رياض العُريفان وعبدالسلام حمام. ويخوض المُشاركون يوم غدٍ المرحلة الثانية ” الرديفة وطولها 352 كلم.

وجاء الترتيب العام المُؤقَّت في فئة السيارات بعد المرحلة الأولى :

1- يزيد الراجحي (السعودية) الملاح / مايل أورر (إرلندا) – تويوتا هايلوكس أوفردرايف – 2:21:59.

2- صالح العبدالعالي (السعودية)الملاح / أول فلون (النرويج) – همَّر – 2:27:59.

3- ميروسلاف زابلاتال (تشيكيا) الملاح / مارِك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد “أف 150 إيفو” – 2:30:49.

4- أحمد الشمَّري (السعودية) الملاح / زياد الحربي (السعودية) – نيسّان (“تي 2”) – 2:37:17.

5- عبداللـه الشقاوي (السعودية) الملاح / وليد الشقاوي (السعودية) – نيسان – 2:39:48.

6- ماجد التويجري (السعودية) الملاح / رائد المزيد (السعودية)- “كان – إم” (تي 3) 2:41:01.

7- مُنيف السلماني (السعودية) الملاح / عبدالسلام النمّاش (السعودية)- نيسان – 2:41:44.

8- صالح السيف (السعودية) الملاح / ياسر الشمَّري (السعودية) – “كان – إم” (“تي 3”) – 2:42:55.

9- سامي الشمَّري (السعودية) الملاح / عبداللـه الشمَّري (السعودية) – نيسان – 2:43:09.

10- يوسف السويدي (السعودية) الملاح / عبداللـه الصغيري (السعودية) – نيسان “تي 2” – 2:44:00.

وجاء في الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الدرَّاجات النارية بعد المرحلة الأولى:

1- سُلطان البلوشي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 3:20:07 ساعات.

2- مُحمَّد البلوشي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 3:23:06 ساعات.

3- أنس الرهيني (السعودية) – “كاي تي أم” – 3:27:37 ساعات.

4- راشد علي حسن (الإمارات) – هوندا – 3:35:42 ساعات.

5- فهد الحجاب (السعودية) – “كاي تي أم” – 3:38:51 ساعات.

6- أحمد الناصر (السعودية) – “كاي تي أم” – 3:46:22 ساعات.

وجاء في الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الدرَّاجات النارية رُباعية العجلات بعد المرحلة الأولى:

1- سُفيان العُريفان (السعودية) – ياماها – 3:11:38 ساعات.

2- رياض العُريفان (السعودية) – ياماها – 3:13:51 ساعات.

3- عبدالسلام حمام (السعودية) – ياماها – 3:27:34 ساعات.

4- عبدالعزيز الشيبان (السعودية) – ياماها – 3:31:34 ساعات.

5- عبدالمجيد الخُليفي (السعودية) – ياماها – 3:33:31 ساعات.

6- سُلطان المسعود (السعودية) – ياماها – 3:35:38 ساعات.

وجاء في الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الشاحنات بعد المرحلة الأولى:

1-إبراهيم المُهنَّا (السعودية) وملاحه / أسامة السند (السعودية) و/ رائد أبوذيب (السعودية) – مرسيدس يونيموغ.