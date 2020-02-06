تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو قالوا أنه لشغب بين عدد من الإثيوبيين في الرياض وجدة .
من جانبه كشف حساب هيئة مكافحة الإشاعات على تويتر ، حقيقة الفيديو المتداول مشيراً إلى أنه غير صحيح . وقال الحساب في تغريدة على”تويتر”: “لا صحة للخبر المتداوَل بعنوان (شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة). والفيديو الحقيقي هو لأحداث الشغب التي حصلت قبل 7 سنوات في الرياض، وتحديدًا في نوفمبر عام 2013، لبعض المقيمين بطريقة غير شرعية”.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة الفيديو المتداول لـ “شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.