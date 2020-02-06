حقيقة الفيديو المتداول لـ “شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو قالوا أنه لشغب بين عدد من الإثيوبيين في الرياض وجدة .

من جانبه كشف حساب هيئة مكافحة الإشاعات على تويتر ، حقيقة الفيديو المتداول مشيراً إلى أنه غير صحيح . وقال الحساب في تغريدة على”تويتر”: “لا صحة للخبر المتداوَل بعنوان (شغب الإثيوبيين في الرياض وجدة). والفيديو الحقيقي هو لأحداث الشغب التي حصلت قبل 7 سنوات في الرياض، وتحديدًا في نوفمبر عام 2013، لبعض المقيمين بطريقة غير شرعية”.