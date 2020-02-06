أول تعليق من «التجارة» على فيديو متداول بشأن نقص وزن أكياس الشعير

︎ :

.

علقت وزارة التجارة والاستثمار، على مقطع فيديو تم تداوله بشأن عدم تسجيل مخالفة لشاحنة كانت تقل شعيرا، مؤكدة عدم صحة ما تم تداوله .

Advertisements

وأكدت الوزارة عبر حسابها في «تويتر»، التعاون مع «المؤسسة العامة للحبوب» لأخذ عينات من نفس الأكياس ووزنها بميزان مخصص لوزن تلك العبوات، خلافًا للميزان المستخدم في المقطع..، وتبين أنها مطابقة للوزن النظامي ولا توجد مخالفة.



