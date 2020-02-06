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علقت وزارة التجارة والاستثمار، على مقطع فيديو تم تداوله بشأن عدم تسجيل مخالفة لشاحنة كانت تقل شعيرا، مؤكدة عدم صحة ما تم تداوله .
وأكدت الوزارة عبر حسابها في «تويتر»، التعاون مع «المؤسسة العامة للحبوب» لأخذ عينات من نفس الأكياس ووزنها بميزان مخصص لوزن تلك العبوات، خلافًا للميزان المستخدم في المقطع..، وتبين أنها مطابقة للوزن النظامي ولا توجد مخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من «التجارة» على فيديو متداول بشأن نقص وزن أكياس الشعير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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