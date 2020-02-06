يخدع “خرائط غوغل” بطريقة ماكرة جدا.. والشركة “سعيدة”

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فيما يبدو أنها مزحة من العيار الثقيل تجاه تطبيق خرائط غوغل، تسبب فنان ألماني بأزمة سير افتراضية في عاصمة بلاده، مما دفع التطبيق لاقتراح شوارع أخرى أقل ازدحاما لقاصدي نفس الوجهة.

وتمكّن سيمون ويكرت من خداع التطبيق الشهير بالسير في أحد شوارع العاصمة برلين المحاذي لنهر سبري وقته خلوه تماما من السيارات، ساحبا خلفه عربة مليئة بالهواتف الذكية بعد أن فعّل فيها التطبيق.

وكان ويكرت قد استعمل 99 هاتفا ذكيا في نفس وقت بعد أن استعار بعضها من أصدقائه فيما استأجر البقية من محال لبيع الهواتف، بحسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية.

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وقال ويكرت في بيان على موقعه على الإنترنت إن عمله تسبب في “تأثير واقعي” عن طريق إعادة توجيه السيارات التي أرادت تجنب الوقوع في مسار حركة المرور المزدحمة.

وقال لشبكة “سي إن إن” إن الفكرة روادته بعد أن حضر مظاهرة في برلين ولاحظ كيف استطاع المتظاهرون ورغم وجودهم في حيز ضيق من خلق “ازدحام مروري افتراضي” عبر تطبيق خرائط غوغل، عندما كانوا يسيرون ببطء.

واعتبر أن ما فعله يسلط الضوء على “تفكير القطيع” الذي ينشأ عند الناس عندما يعتقدون أن البيانات التي يحصلون عليها من خلال التطبيقات المعروفة “صادقة ولا جدال فيها”.

ونشر ويكرت فيديو التجربة على قناته بـ”يوتيوب” ليحصد أكثر من مليوني مشاهدة، خلال وقت قصير.

بالمقابل علقت غوغل في بيان على تجربة ويكرت قائلة: “نحن نحب رؤية الاستخدامات الإبداعية لتطبيقنا لأنها تساعدنا على جعل الخرائط تعمل بشكل أفضل مع مرور الوقت”.

