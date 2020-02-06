سامسونج تسرّب صور رسمية لهاتفها جالكسي إس 20 على موقعها

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قبل اسبوع واحد من موعد مؤتمر سامسونج الرسمي للكشف عن هاتفها الرائد جالكسي إس 20، كشفت سامسونج – بطريق الخطأ – عن الصور الرسمية للهاتف على موقعها الرسمي.

ومن الصور يتأكد لنا اسم الهاتف الرسمي أنه سيكون جالكسي إس 20 وليس جالكسي إس 11 (حيث أن الهاتف السابق هو جالكسي إس 10).

تظهر الصور من الواجهة الأمامية ثقب لكاميرا السيلفي ومساحة مستطيلة للكاميرات الخلفية المتموضعة فوق بعضها البعض. كما أن هناك غطاء حماية رمادي بأضواء LED مشابه لما قدمته لهاتفها جالكسي إس 10.

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هذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها سامسونج عبر موقعها صور رسمية لهواتفها قبل أن تسحبها بسرعة. فقد حصل ذلك أيضاً مع جالكسي نوت 10 و 10 بلس قبل يوم من موعد إطلاق الهاتف.

وتعتزم سامسونج الكشف رسمياً عن جالكسي إس 20 يوم 11 فبراير الجاري والذي سيأتي بثلاثة أشكال ومواصفات مختلفة من بينها فئة ألترا وهي الأعلى.

ومن المتوقع أيضاً أن تكشف سامسونج عن هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي عمودياً وقد تسربت عنه فيديوهات مؤخراً.



