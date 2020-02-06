السعودية اليوم / مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الاعاقة يقر الميزانية التقديرية للعام 2020



الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

أقر مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للجمعية ومراكزها ومشروعاتها للعام المالي 2020م ، وذلك في إطار الالتزام بسياسة الترشيد وخفض النفقات، والعمل على تنفيذ برامج مبتكرة لتنمية موارد الجمعية ومراكزها بما يتوافق ومتطلباتها التطويرية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي أن المجلس خلال اجتماعه الذي عقد بمركز الجمعية بجازان اعتماد اسم الجمعية من "جمعية الأطفال المعوقين" إلى "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" وفق الأمر السامي ، وبعد موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع خطة لاستكمال إجراءات التعديل ، مشيراً إلى أن المجلس أقر التعديلات التي تمت على الهيكل التنظيمي للجمعية وفق عملية التطوير التي تشهدها، بهدف زيادة كفاءة الخدمات ورفع معدلات أداء العمل في مراكزها بما يلبي تطلعات أسر الأطفال وأفراد وقطاعات المجتمع لخدمات الجمعية المتخصصة في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.

واقر مجلس الإدارة اعتماد تعيين الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي مديراً تنفيذياً للجمعية، وتعديل اللائحة الأساسية بما يسمح لها الاقتراض والإقراض أو التمويل والرهن من أي جهة أخرى، والعرض بذلك على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم، كما أقر اللوائح التي أوصت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمتمثلة في سياسة إدارة التطوع بالجمعية، وسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، وسياسة جمع التبرعات وغير ذلك من سياسات وقائية.

وبين التميمي أن سمو رئيس المجلس وجه الإدارة التنفيذية للعمل على تطوير وتحديث برامج تنمية الموارد بالمستوى الذي يواكب التوسعات التي تشهدها الجمعية التي تسعى إلى تحقيق نتائج قياسية على صعيد التوسع، والجودة، وتعزيز الشراكات والعلاقات مع مختلف قطاعات الدولة الحكومية والخاصة.

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10:25ت م

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