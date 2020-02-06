السعودية اليوم / محاضرة بنجران عن "أهمية وحدة الكلمة "



نجران 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق نجران "حكمة" غداً, محاضرة بعنوان "أهمية وحدة الكلمة" يلقيها علي بن مساعد الحارثي, وذلك بعد صلاة المغرب بجامع الأمام البغوي بحي الجامعة.

وتأتي المحاضرة ضمن برامج فرع الوزارة بالمنطقة لهذا العام.

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10:07ت م

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