السعودية اليوم / تخصصي الدمام يحصل على شهادة الاعتماد العالمية " الآيزو "



الدمام 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

حصلت الإدارة التنفيذية للتشغيل بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية على الإعتماد الدولي للمنظمات ( ISO 41001 ) لنظام إدارة المرافق مكملاً بذلك المنظومة الإدارية المتكاملة، كذلك الإعتماد الدولي للايزو

لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ونظام إدارة البيئة.

جاء ذلك بعد تقييم دقيق وشامل لمختلف الإجراءات التي تطبقها الإدارة التشغيلة، المتوافقة مع معايير الجودة المعتمدة عالمياً لدى هيئات الاعتماد الدولية والمبنية على أحدث الوسائل العلمية لاستدامة المرافق الموجودة بالمستشفى .

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09:57ت م

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