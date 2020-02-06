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شكرا لقرائتكم المدني يحذر من أمطار جازان: تستمر حتى السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
دعا لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة
متابعات الخليج 365 - واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش, والدرب, وصامطة, وفرسان, والحرث, والداير بني مالك, والعارضة, والعيدابي, وفيفا, وهروب, مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية.
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