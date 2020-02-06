إعلاميون وإعلاميات يتعرفون على خطوات الصناعة والابتكار

2020-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مقرها بالرياض أمس الأربعاء دورة تدريبية تحت عنوان الإبداع الإعلامي للمدرب الدكتور سعيد العمودي.

وشارك في الدورة عدد من الإعلاميين والإعلاميات في الصحف والمواقع والإذاعات المحلية تعرفوا فيها على مقومات الإبداع وخطوات الصناعة الإعلامية والقدرة على الابتكار والانفتاح على آفاق تجديدية في المحتوى الإعلامي.

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وأكد المدرب أن الدورة بمحاورها تسهم في رفع الوعي بأهمية الإبداع والتفكير والقدرة على صناعة محتوى متجدد مبتكر قادر على نقل صورة إيجابية تفاعلية في الفضاء الإعلامي.

وأضاف: أن كل المؤسسات اليوم تجارية وغير تجارية تعتمد على الابتكار والإبداع وإن لم يقتنع منسوبوها بأهمية التفكير الإبداعي الذي ينظر إلى المستقبل من خلال ابتكار وخلق أفكار جديدة وصياغة لهوية جديدة لهذه المؤسسات تتواكب مع العصر وتستعد للمستقبل فلن يكون هناك تقدم ملموس أو انطلاق نحو الأفضل.

وفي الختام أثنى المشاركون على محتوى الدورة وما قدمته من أفكار هادفة ومفيدة تسهم في تطوير العمل الإعلامي ورفع كفاءة الإعلاميين ومنحهم القدرة على الإبداع على نطاق أوسع بما يفيد عملهم ويمنحهم القدرة على الخلق والابتكار.

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