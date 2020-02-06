معرض المراعي المتنقل للصور يجوب مدن المملكة

2020-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقامت شركة المراعي معرضها الفني المتنقل للصور الفوتوغرافية على مدار ثلاثة أيام في ريدسي مول بمدينة جدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث صاحب المعرض منصة للواقع الافتراضي، والتي أطلقتها الشركة للمرة الأولى لتتيح للمستهلكين من مختلف الأعمار الاستمتاع بجولة افتراضية داخل مزارع ومصانع المراعي.

وشهد المعرض، الذي يقام للسنة الخامسة على التوالي، إقبالًا كثيفًا من مرتادي ريدسي مول ليطّلعوا على أفضل الصور المشاركة في مسابقة لحظات، والتي ترعاها الشركة سنويًا بالتعاون مع قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي.

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وقال عبدالله ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالمراعي: “يأتي معرض لحظات ضمن مبادرة المراعي تدعم المواهب العربية والتي تتيح للموهوبين من العرب في مجال التصوير الفوتوغرافي التعبير عن مواهبهم وتجسيد ثقافات الشعوب العربية عبر فن التصوير الفوتوغرافي”.

وأكد العتيبي: “أن المعرض سيستمر في عطلات نهاية الأسبوع المقبلة ليشمل مدينتي الرياض والخبر مصحوبًا بمنصة الواقع الافتراضي التي تمثل نافذة يتعرف من خلالها مستهلكينا على مستوى الرعاية المقدمة للأبقار في المزاررع وكذلك مدى تقدم عمليات إنتاج الأغذية في مصانع الشركة”.

ويعد دعم العنصر البشري وتنميته محورًا رئيسًا لبرنامج المراعي للمسؤولية الاجتماعية، وعليه فقد أطلقت الشركة مسابقة لحظات للتصوير الفوتوغرافي عام 2010، بهدف دعم وتشجيع المصورين الشباب الهواة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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