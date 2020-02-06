السعودية اليوم / ورشة عمل عن "الترقيم الإلكتروني للإبل" بفرع وزارة البيئة في جازان



جيزان 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان مساء أمس، ورشة عمل بعنوان "الترقيم الإلكتروني للإبل" ، وذلك بمسرح فرع الوزارة ، بحضور نائب مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز آل منيع .

وتناولت ورشة العمل التي نفذت بالتعاون مع إحدى شركات ترقيم الإبل، أهمّية الترقيم الإلكتروني للإبل وفائدته، وتوضيح مفهوم الترقيم الإلكتروني وآلية العمل به، وكيفية زراعة الشريحة الإلكترونية داخل الحيوان، وطرق عملها، وشرح كل ما يتعلّق بكيفية التعامل بعد وضع الشرائح في الإبل .

كما تضمنت ورشة العمل استعراض آراء المشاركين والإجابة على استفساراتهم .

// انتهى //

09:15ت م

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