السعودية اليوم / 978000 مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بالحدود الشمالية



عرعر 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

أوضحت صحة الحدود الشمالية أن عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية بلغ 978000 مراجع لعام 2019م، كما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التوعوية في برنامج مكافحة التدخين 55000 مستفيد وتم استقبال 30736 اتصال في مركز الطب الاتصالية للاستشارات، كما تم توعية وتثقيف 19326 شخصًا عبر حملة مكافحة هشاشة العظام وتم الكشف المبكر للسكر لعدد 5700 شخص .

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية .

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08:52ت م

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