السعودية اليوم / توقيع مذكرة تعاون بين "موهبة" و "تعليم المدينة" لرعاية الطلبة الموهوبين



المدينة المنورة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس

وقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" والإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أمس مذكرة تعاون لرعاية الطلبة الموهوبين.

وتهدف المذكرة التي وقعها نائب الأمين العام للتواصل المؤسسي وريادة الأعمال الدكتور نزيه العثماني، ومدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم إلى تقديم برامج نوعية مشتركة للطلبة الموهوبين ونشر ثقافة الموهبة والإبداع، والتعاون بإقامة برامج أكاديمية وبحثية لطلبة التعليم العام الموهوبين خلال فترة الصيف من كل عام، بجانب برامج إثرائية خلال العام الدراسي خارج أوقات الدوام المدرسي، وفق أفضل الممارسات العلمية.

وتتضمن الاتفاقية إقامة دورات للطلاب والطالبات المرشحين من مسابقة موهوب، وتقديم برامج تدريبية للمعلمين المشرفين على مشاريع طلبة المنطقة، إضافة إلى تنظيم محاضرات تعريفية عن المسابقات والأولمبيادات المحلية والدولية، بالإضافة إلى تنظيم برامج متخصصة في مجال الإبداع والابتكار، مع الاهتمام بدعم ثقافة الملكية الفكرية لدى الطلبة، والحصول على براءات الاختراع من أجل إيجاد جيل من الشباب المبدع والمبتكر في مجالات العلوم والتقنية.

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08:49ت م

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