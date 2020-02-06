السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 563 حالة



بكين 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 6 فبراير 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور في الصين إلى 563 شخصًا على الأقل.

كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28018 حالة، بحسب السُلطات الصحية في الصين.

وذكرت اللجنة الوطنية الصحية في الصين أن 73 شخصًا لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها.

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08:43ت م

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