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شكرا لقرائتكم كورنا يقتل 70 شخصًا ويصيب 2987 في يوم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
يواصل حصد الأرواح
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت السلطات في منطقة هوبي، اليوم الخميس، تسجيل 70 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد، وبذلك وصل عدد ضحايا الفيروس إلى 560 شخصًا.
كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الإقليم إلى 19665 شخصاً، وذلك بعد إصابة 2987 شخصاً بالفيروس المستجد خلال يوم أمس، بينما ارتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 27300 حالة.
يذكر أن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غييريسوس، أعلن في مؤتمر صحفي يوم أمس، أن هناك 191 حالة إصابة بالفيروس خارج الصين، معرباً عن خوف المنظمة من احتمالية انتشار كورونا في دول ضعيفة الإمكانيات.
وأوضح أن المنظمة أرسلت 500 ألف قناع و40 ألف جهاز استنشاق إلى الدول التي سجلت إصابات بالفيروس المستجد، وشدد على دول العالم ضرورة اتخاذ إجراءات هادئة ومدروسة خلال هذه المرحلة.
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