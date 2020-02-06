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شكرا لقرائتكم وفاة طبيب صيني أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بعد عشرة أيام من العمل المتواصل
متابعات الخليج 365 - متابعة
لفظ طبيب صيني يدعى سونغ يينغ جي، ويبلغ من العمر 27 عاماً، أنفاسه الأخيرة، بعدما أصيب بسكتة قلبية، أثناء قيامه بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن سونغ كان قائد فريق يقوم بالكشف عن إصابات فيروس كورونا في مقاطعة هونان، حيث كان يقوم بإجراء اختبارات درجة الحرارة للسائقين والركاب على طريق سريع، كما تولى أيضا مسؤولية توزيع المستلزمات الطبية على العيادات.
وأضافت الصحيفة أن سونغ عمل دون توقف منذ يوم 25 يناير الماضي حتى صباح الاثنين الماضي، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة به.
وأعرب والد سونغ عن حزنه على وفاة ابنه، موضحاً أنه كان يشعر بالقلق عندما أخبره ابنه أنه سيتولى قياس درجة الحرارة للمارين بأحد الطرق السريعة في محاولة لاكتشاف المصابين بالفيروس المستجد.
وقال المسؤولون المحليون إنهم سيساعدون عائلة السيد سونغ في التعامل مع آثار ذلك، وخاصة أن شقيقته في ووهان لا يمكنها الخروج منها والعودة إلى منزلها.
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