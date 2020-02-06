رغم براءته .. هؤلاء أفسدوا فرحة ترامب بتصويتهم ضده

2020-02-06

متابعات الخليج 365 - ميادة السيد

عقدت مساء أمس آخر جلسات محاكمة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي انتهت بتبرئته من تهمة استغلال السلطات وعرقلة عمل الكونغرس، ليسدل مجلس الشيوخ الأمريكي الستار على القضية الأكثر شهرة والتي بدأت منذ 4 أشهر.

بدء المحاكمة

استمر الجزء الأخير للمحاكمة لمدة 45 دقيقة، ترأس خلالها رئيس المحكمة جون روبرتس عملية التصويت، وأمر أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت بـ “مذنب” أو “غير مذنب”، وهو الأمر الذي يختلف عن المعتاد، فعادة ما يقول المشرعون “نعم” أو “لا”.

ساد الصمت أثناء التصويت، وكان الصوت الوحيد الذي يصدر في المكان هو صوت السيناتور وهو يدلي بصوته، وكان في نهاية كل تصويت يقوم روبرتس بإعلان أن ترامب غير مذنب.

التصويت على تهمة استغلال السلطة

صوت أعضاء المجلس في البداية على تهمة استغلال السلطة، وكانت النتيجة تأكيد 48 من أعضاء مجلس الشيوخ أن ترامب مذنب، بينما رأى 52 من بينهم أن ترامب غير مذنب.

التصويت على تهمة عرقلة عمل الكونغرس

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بدأ التصويت بعد ذلك على تهمة عرقلة عمل الكونغرس، والتي أسفرت عن تأكيد 47 عضواً على أن ترامب مذنب، بينما صوت 53 لتبرئته، ومع انتهاء التصويت أعلن روبرتس الحكم النهائي قائلاً: “بعد أن حاكم مجلس الشيوخ دونالد جون ترامب، رئيس الولايات المتحدة، وتأكيد ثلثي الأعضاء عدم إدانته بالتهم الواردة، لذا حكم بتبرئة دونالد جون ترامب من التهم الواردة”.

مفاجأة التصويت

وبالرغم من أن نتيجة التصويت كانت متوقعة من الكثيرين إلا أنه حدثت بعض المفاجآت في الساعات الأخيرة قبل الجلسة النهائية للمحكمة، حيث خرج السيناتور الجمهوري ميت رومني وأعلن أنه سيصوت لإدانة ترامب بتهمة إساءة استخدام السلطة، وكان الجمهوري الوحيد الذي قام بتلك الخطوة، حيث أدان ترامب في تهمة وبرأه في الثانية.

وقال رومني قبل التصويت: “سأصوت ضد ترامب في مجلس الشيوخ، الرئيس مذنب بإساءة استخدام مروعة للثقة العامة، إفساد انتخابات للبقاء في منصبه ربما يكون أكثر الانتهاكات المسيئة والمدمرة”.

وأضاف “هذا أصعب قرار أواجهه، أنا أدرك أن هناك أشخاصاً في حزبي سيعترضون بشدة على قراري، كما سأتعرض في بعض الأوساط لشجب شديد، ولكني اتخذت القرار الذي يمليه علي ضميري، سأروي لأولادي ولأحفادي أني بذلت أقصى قدراتي في أداء واجبي”.

رغم تبرئته ترامب خسر هذا الشيء

كان رومني الجمهوري الوحيد الذي صوت ضد ترامب، كما فعل الديمقراطيون، وبالرغم من أن صوته لم يؤثر وتمت تبرئة ترامب في النهاية، إلا أنه حرم ترامب من شيء طالما تمناه، وهو الحديث حول أن جميع الجمهوريين وقفوا معه في ساعة حاجته.

ولم يخسر الديمقراطيون صوتًا واحدًا في إدانة ترامب على الرغم من التكهنات بأن أعضاء مجلس الشيوخ جو مانشين وكيرستين سنيما ودوغ جونز قد ينضمون إلى صفوف ترامب، ولكنهم أدانوه أيضاً، وبذلك ضاعت على ترامب أيضاً فرصة الحديث عن دعم أعضاء الحزب الديمقراطي له.

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