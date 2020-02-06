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عدن - ياسمين التهامي - ذكر الإعلامي فيصل القاسم ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنبوءة خطيرة قالها أستاذه نجم الدين أربكان.

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نبوءة خطيرة لمذيع الجزيرة فيصل القاسم عن أردوغان : هذه الكلاب ستعضك والضباع ستأكلك



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وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": ليس هناك شك أن ضباع العالم وكلابها في الشرق والغرب والعرب تتآمر على تركيا وهناك مليارات عربيةمخصصة لاستنزاف تركيا.هذه حقيقة، ومن حق تركيا أن تحافظ على أمنها القومي ومصالحها وأن تكون حذرةجداً في تحركاتها،لكن السؤال:لماذا تقدم الوعود والضمانات للسوريين وترفع سقف معنوياتهم على فاشوش.

وأضاف: الزعيم التركي الشهير أربكان معلم أردوغان قال ذات يوم: "إذا رأيت العالم يتقاتل على الأرض السورية فاعلم أنه يستهدف تركيا" لا شك أن القيادة التركية تعرف هذه الحقيقة الخطيرة وهي تواجه الآن ضباع العالم وكلابه على حدودها مع سوريا.