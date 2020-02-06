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عدن - ياسمين التهامي - عادة ما تلاحظ وجود غازات بالأمعاء وما ينتج عنها من انتفاخ البطن ، وتظهر هذه الغازات على شكل هواء يوجد داخل الجهاز الهضمي، والذي يخرج عن طريق التجشؤ أو عبر المستقيم إلى خارج الجسم (نفث الغازات)، ويحتوي الجهاز الهضمي بداية من المعدة حتى المستقيم على غازات تنتج بصورة طبيعية عن بلع الطعام وهضمه، وفي الواقع هناك أطعمة لا يتم هضمها كلياً حتى تصل إلى القولون كالفاصوليا، لتعمل البكتيريا الموجودة به على تحليلها، وعادة ما يشير الفرط في غازات الأمعاء إلى وجود اضطرابات بالجهاز الهضمي، ولكن ينفث الجميع غازات العديد من المرات يومياً.

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صادم: لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند انتفاخ البطن



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ينتج فرط غازات الأمعاء العلوية الذي يسبب التجشؤ عن بلع كمية كبيرة من الهواء أكثر من المعتاد، أو الأكل بشراهة، أو التدخين، أو مضغ العلكة، أما فرط غازات الأمعاء السفلية الذي يسبب إطلاق الريح قد ينتج من تناول أنواع معينة من الطعام بإفراط، أو من عدم القدرة على هضم بعض أنواع الطعام بشكل كامل، أو حدوث خلل في وظيفة البكتيريا الموجودة بالقولون والمسؤلة عن تحليل الطعام.

الأطعمة التي تُسبب فرط الغازات و انتفاخ البطن

إن الأطعمة التي تُسبب انتفاخ البـطن لدى بعض الأشخاص قد لا تُسبب الغازات لدى أشخاص آخرين، وتتضمن الأطعمة والمواد التي تؤدي إلى تكون الغازات ما يلي: الفاصوليا والعدس. الخضروات مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب. منتجات الألبان التي تحتوي على اللاكتوز. الفركتوز الذي يتواجد في بعض الفواكه ويُستعمل كمُحلي في المشروبات الغازية وغيرها من المنتجات. السوربيتول هو أحد بدائل السكر ويتوفر في بعض الحلوى الخالية من السكر وأنواع العلكة والمحليات الصناعية. المشروبات الغازية مثل الصودا. اضطرابات الجهاز الهضمي التي تُسبب انتفاخ البطن مرض سيلياك هو مرض مزمن يصيب الأمعاء الدقيقة، حيث يُصدر الجهاز المناعي رد فعل في البطانة الداخلية للأمعاء تجاه بروتين الجلوتين (gluten)، الذى يوجد فى أطعمة مثل القمح، والشوفان، والشعير.

مرض كرون أحد أسباب انتفاخ البطن المرضية مرض كرون، وهو التهاب مزمن يصيب الأمعاء، وقد يظهر فى أى جزء من القناة الهضمية بداية من الفم حتى الشرج، وعادة ما يكون ملازم لمرض آخر، وهو التهاب القولون التقرحى (Ulcerative Colitis) والذى يختلف عنه فى كونه يصيب القولون فقط.



مرض السكري يُشير إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على طريقة استهلاك الجسم لسكر الدم (الجلوكوز)، فإذا كنت تعاني من مرض السكري مهما كان نوعه، فهذا يعني أنه يوجد الكثير من الجلوكوز داخل الدم، فالكثير من الجلوكوز قد يتسبب فى حدوث مشاكل صحية كثيرة وظهور بعض الأعراض مثل العطش المتزايد، والحاجة المستمرة للتبول، والجوع الشديد، وخسارة فى الوزن.

متلازمة الإغراق هي حالة طبية تنتج بعد إزالة المعدة بأكملها أو جزء منها جراحياً، أو بعد جراحة تغيير مسار المعدة لخسارة الوزن، وتحدث الأعراض المصاحبة لمتلازمة الإغراق بعد مرور 10 أو 30 دقيقة من تناول الطعام، وقد تحدث الأعراض بعد مرور ساعة أو ثلاثة ساعات من تناول الطعام، وتتضمن أعراض متلازمة الإغراق ما يلي: الغثيان. التقيؤ. تقلصات في المعدة. احمرار الجلد. زيادة سرعة ضربات القلب.

ارتجاع المرئ ارتجاع المرئ هو ارتخاء أو عطل فى وظيفة العضلة القابضة فى نهاية المرئ، وينتج عن ذلك ارتجاع الطعام والحمض المعدي إلى أسفل المرئ مرة أخرى، مسبباً الشعور بالحرقة فى منتصف الصدر.

داء الأمعاء الالتهابي

يشتمل داء الأمعاء الالتهابي مرضين، مرض التهاب القولون التقرّحي ومرض كرون، وهما من أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها جهاز المناعة خلايا الجسم مسبباً حدوث التهاب، وهما أيضاً من أسباب انتفاخ البطن المرضية.

مرض قرحة المعدة هو عبارة حالة مرضية يُصاب فيها الغشاء الداخلي المبطن للمرئ، أو المعدة، أو الجزء العلوي من الأمعاء بتقرحات.

التهاب القولون التقرحي هو جزء من الأمراض التي أُطلق عليها التهابات الجهاز الهضمي، وهو التهاب مزمن يصيب بطانة القولون الداخلية، ويؤدي إلى ظهور أعراض مثل آلام البطن والإسهال الدموى، وعادة ما يتزامن وجوده مع مرض آخر من أمراض التهابات الجهاز الهضمي وهو مرض كرون.

انتفاخ البطن بسبب القولون العصبي.

هو حالة مرضية تنتج من إصابة عضلات أو أعصاب القولون باضطراب يمنعها من أداء وظيفتها بشكل سليم، مما يؤدي لاضطراب وظائف الجهاز الهضمي.

انتفاخ البطن بسبب اضطرابات الأكل هى الاضطرابات المتعلقة بالطعام منها فقدان الشهية العصبي، والنهام العصبي، واضطراب الأكل القهري، وتؤثر تلك الاضطرابات بصورة سلبية على صحة ومشاعر الشخص وقدرته على ممارسة حياته بصورة طبيعية. اقرأ المزيد من التفاصيل عن اضطرابات الأكل انسداد الأمعاء هو عدم قدرة الطعام والسوائل على المرور خلال الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، نتيجة لوجود انسداد بها، ويحدث انسداد الأمعاء نتيجة لعدة أسباب منها التصاقات البطن، والتهابات الأمعاء، وسرطان القولون.

متى يجب زيارة الطبيب؟

نادراً ما يكون انتفاخ البطن الناتج من غازات الأمعاء مؤشراً لحالة مرضية خطيرة، فيمكن أن تُسبب غازات الأمعاء إزعاج وإحراج، لكنها عادة ما تُشير إلى الوظيفة الطبيعية للجهاز الهضمي، وفي حالة إذا كانت غازات الأمعاء تشكل لك إزعاج، حاول تغيير نظامك الغذائي. يجب عليك تحديد موعد مع الطبيب في حالة: إذا كانت الغازات مستمرة أو شديدة إذا كان مصحوب بقئ أو إسهال، أو إمساك. نقص الوزن غير المقصود. خروج الدم مع البراز. حرقة المعدة.