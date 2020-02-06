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عدن - ياسمين التهامي - كثير من النساء والرجال تباغته أحيانا رغبة مُلحة في حك مناطقه الحساسة، دون أن يفهم السبب وراء ذلك.. هذا تقرير مفصل حول أسباب حدوث الحكة فى الاعضاء التناسلية:



1- قد تكون الحكة عرض لمرض خطير، فقد تكون عرضا لإصابة البعض بالسرطان الشرجي، ولا يدرك البعض هذا بسهولة كونهم يعتقدون أنها مجرد حكه عادية.

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إذا شعرت المرأة أو الرجل بالحكة في هذه المناطق الحساسة من الجسم.. فقد تكون مصابا بالسرطان الشرجي (فيديو)



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2- الالتهابات المهبلية، فقد تصاب منطقة المهبل بنوع من البكتيريا الجرثومية المتشعبة، والتي تشبه بعدوي الخميرة، والتي تتعرض لها نسبة كبيرة من النساء سواء متزوجات أم عازبات، بسبب الافرازات المهبلية، التي تسبب الحكة الشديدة والالتهاب والاحمرار الشديد، الذي يمكن التخلص منه عن طريق مضادات وكريمات الالتهابات المهبلية.

3- الإجهاد والتوتر الشديد قد يتسبب فى حدوث الحكة، ولكن نسبة حدوث ذلك طفيفة للغاية، فالقليلون من يتعرضون لهذا.

4- استخدام مواد مهيجة جلديا، وهذا يتمثل فى الشامبو والصابون الذي يسبب الجفاف فى تلك المنطقة، بالتالي التعرض بشكل كبير للحكة والاحمرار فى تلك المنطقه بشكل واضح، ولا يمكن الإغفال عن تأثير المواد مانعة الحمل الموضعية، والتي تغير من حموضة، المهبل بالتالي تؤدي الى الحكة.



5- النظافة الشخصية، والتي هي سبب مباشر فى حدوث ذلك لكون البعض لا يستخدم الملابس الداخلية المناسبة، وخاصة القطنية، وهي الأنسب على الإطلاق، أو نتيجة عدم التجفيف بعد استخدام الحمام، وهذا خطأ يقع فيه الكثيرون.

هذه هي الأسباب المتوقعه لحدوث الحكة، ولتحديد السبب بشكل فعلي يجب زيارة الطبيب فورا عند الشعور، بذلك لأنه الحل الامثل لمثل هذا الحالات حتى لا يتطور الأمر إلى الأسوء.