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عدن - ياسمين التهامي - بدأت التسريبات المتعقلة بهاتف ”Galaxy Note 20“ تنتشر، رغم أن شركة ”سامسونغ“ الكورية لم تطلق بعد سلسلة هواتف “ Galaxy S20″، التي من المتوقع أن تقدم مزايا عدة على رأسها تكنولوجيا معدل تحديث الشاشة.

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”غلاكسي نوت 20“ الجديد.. أول هاتف ذكي في العالم يحصل على هذه الميزة المدهشة..! (شاهد)



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وبحسب التسريبات، فإن سامسونغ تستخدم في هاتف ”Galaxy Note 20″، تقنية أكثر دقة تبلغ 120 هرتز مع دقة QHD +، وهو ما يجعل القلم ”S Pen“، أسرع وأكثر سلاسة.

وفي حال صحت التسريبات، فقد يكون ”Galaxy Note 20“ أول هاتف في العالم يحصل على شاشة ذات معدل تحديث متغير، على الرغم من أن أجهزة ”iPad Pro“، الحديثة تستخدم ميزة مشابهة، تسميها شركة ”أبل“ تقنية الـ“ProMotion“.

ويوجد حاليا عدد قليل من الهواتف الذكية التي تأتي مع شاشات ذات معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، منها هاتف ”ASUS ROG Phone II“، وهو أول هاتف مزود بشاشة ”AMOLED“، إلى جانب شاشات ”POCO X2“ و ”Xiaomi Redmi K30″، ولكن سيكون هاتف ”Galaxy S20 + ”و ”Galaxy S20 Ultra“ أول هواتف سامسونغ تحصل على معدل تحديث يزيد عن 120 هرتز.