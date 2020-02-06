شكرا لقرائتكم خبر عن « وزارة الصحة» لم نسجل إي حالة إصابة بـ « كورونا» داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها على "التويتر"، أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة ، وأوضحت أنه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الإحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملك

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