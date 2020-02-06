اخبار السعوديه

وزير الخارجية يتابع التطورات في العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتابع التطورات في العراق والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية مع سفير العراق لدى المملكة د.قحطان خلف آخر المستجدات على الساحة العراقية.

كما تناول الطرفان خلال استقبال سموه للسفير العراقي في مكتبه بديوان الوزارة أمس العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للدول العربية في الوزارة سعيد سويعد.

كما استقبل وزير الخارجية، رئيس الجمهورية الفرنسية السابق نيكولاس ساركوزي. وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يتابع التطورات في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا