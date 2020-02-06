شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتابع التطورات في العراق والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية مع سفير العراق لدى المملكة د.قحطان خلف آخر المستجدات على الساحة العراقية.

كما تناول الطرفان خلال استقبال سموه للسفير العراقي في مكتبه بديوان الوزارة أمس العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للدول العربية في الوزارة سعيد سويعد.

كما استقبل وزير الخارجية، رئيس الجمهورية الفرنسية السابق نيكولاس ساركوزي. وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.