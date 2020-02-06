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تركيا تقرر تمديد مهمة القوات البحرية في منطقة خليج عدن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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تركيا تقرر تمديد مهمة القوات البحرية في منطقة خليج عدن

الخميس 6 فبراير 2020

قرر البرلمان التركي في جلسته العامة، أمس الأربعاء، الموافقة على المذكرة الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي.

 

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ووافقت الجمعية العامة للبرلمان، على مذكرة التمديد الرئاسية، التي تنص على مد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة عاما إضافيا، اعتبارا من 10 فبراير 2020.

 

وتأتي تمديد مهمة القوات البحرية لتركيا في منطقة خليج عدن وسط اتهامات دولية لها بدعم المنظمات الإرهابية في عدد من الدول العربية.

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