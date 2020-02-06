السعودية اليوم / الرئيس البوركيني يلتقي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين



واغادوغو 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

التقى الرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري ، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأفادت الرئاسة البروكينية ان الطرفان بحثا الوضع الإنساني السائد في البلاد.

// انتهى //

02:09ت م

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