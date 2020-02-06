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مقاتلات التحالف تدك مواقع الحوثيين في الجوف ومأرب ونهم

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مقاتلات التحالف تدك مواقع الحوثيين في الجوف ومأرب ونهم

الخميس 6 فبراير 2020

شنت مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء، 9 غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية بنهم ومأرب والجوف.

 

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وأفادت مصادر، أن مقاتلات التحالف شنت غارتين على مواقع المليشيات الحوثية في نهم شرق صنعاء.

 

وأضافت المصادر، أن طيران التحالف استهدف تجمعات الحوثيين بـ5 غارات على مديرية المتون في محافظة الجوف، فيما تم استهداف المليشيات الحوثية في مجزر بمأرب بغارتين.

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