شكرا لقرائتكم خبر عن «كيف تختار تخصصك الجامعي» بمدارس شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

دشن أمس مكتب التعليم بشرق الدمام برنامج «كيف تختار تخصصك الجامعي» والذي تنفذه وحدة التوجيه والإرشاد بالمكتب وذلك بإحدى المدارس الأهلية وبالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس «تواصل»، بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الشرقية أحمد الفريدان، وعضو مجلس الإدارة م. خالد السويدان، ومساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية مراد الفلاح، ويستمر البرنامج لمدة 3 أسابيع ويقدم لطلاب الصف الثالث الثانوي في جميع مدارس شرق الدمام.

وأشار مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الشرقية أحمد الفريدان إلى أهمية هذه الدورة والتي تمكن خريجي المرحلة الثانوية من معرفة ميولهم والتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم الشخصية قبل دخولهم للجامعة، كما أشار م. السويدان إلى أن الدورة التي تقدم لطلاب الصف الثالث الثانوي وتأتي ضمن أنشطة لجنة «تواصل» لاختيار التخصص الجامعي، هي إحدى مبادرات المسؤولية المجتمعية للجنة التي تحظى بشراكة مع مكتب التعليم بشرق الدمام.

وأكد مشرف التوجيه والإرشاد بالمكتب محمد المعيبد على أهمية البرنامج الذي يهدف إلى تعريف الطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية بكيفية اختيار التخصص الجامعي، والذي يعتبر أحد القرارات المهمة للطالب، إضافة إلى توعيتهم بالطرق والأساليب الحديثة في اتخاذ القرارات العلمية الصحيحة، وكيفية التعرف على الميول والقدرات، لمطابقتها مع التخصص المطلوب ويقدم البرنامج نخبة من المرشدين الطلابيين بمدارس شرق الدمام.

وفي نهاية الحفل، كرم مساعد مدير مكتب التعليم بشرق الدمام للشؤون التعليمية مراد الفلاح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الشرقية أحمد الفريدان، وعضو اللجنة المهندس خالد السويدان، وقائد المدرسة الأهلية حسن الشهري، واختتم الحفل بإطلاق أولى ورش العمل والتي قدمها المرشد الطلابي بالمدرسة عبدالرحمن الشمراني وطالب كلية الطب سعود العمرو خريج المدرسة.