شكرا لقرائتكم خبر عن «كيف تختار تخصصك الجامعي» بمدارس شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأشار مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الشرقية أحمد الفريدان إلى أهمية هذه الدورة والتي تمكن خريجي المرحلة الثانوية من معرفة ميولهم والتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم الشخصية قبل دخولهم للجامعة، كما أشار م. السويدان إلى أن الدورة التي تقدم لطلاب الصف الثالث الثانوي وتأتي ضمن أنشطة لجنة «تواصل» لاختيار التخصص الجامعي، هي إحدى مبادرات المسؤولية المجتمعية للجنة التي تحظى بشراكة مع مكتب التعليم بشرق الدمام.
وأكد مشرف التوجيه والإرشاد بالمكتب محمد المعيبد على أهمية البرنامج الذي يهدف إلى تعريف الطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية بكيفية اختيار التخصص الجامعي، والذي يعتبر أحد القرارات المهمة للطالب، إضافة إلى توعيتهم بالطرق والأساليب الحديثة في اتخاذ القرارات العلمية الصحيحة، وكيفية التعرف على الميول والقدرات، لمطابقتها مع التخصص المطلوب ويقدم البرنامج نخبة من المرشدين الطلابيين بمدارس شرق الدمام.
وفي نهاية الحفل، كرم مساعد مدير مكتب التعليم بشرق الدمام للشؤون التعليمية مراد الفلاح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الشرقية أحمد الفريدان، وعضو اللجنة المهندس خالد السويدان، وقائد المدرسة الأهلية حسن الشهري، واختتم الحفل بإطلاق أولى ورش العمل والتي قدمها المرشد الطلابي بالمدرسة عبدالرحمن الشمراني وطالب كلية الطب سعود العمرو خريج المدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر «كيف تختار تخصصك الجامعي» بمدارس شرق الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.