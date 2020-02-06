القيادات الأكاديمية النسائية يشاورن مهنيا ويتبادلن معرفيا في ملتقاهن

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وذكرت وكيلة الجامعة د. دلال التميمي في افتتاح اللقاء أن المأمول أن يحقق هذا اللقاء أهدافه، ويفتح بابا واسعا للتشاور المهني والتبادل المعرفي والسعي إلى توسيع قاعدة التواصل الإيجابي بين القيادات، مما سيسهم إيجابا بلا شك في إيجاد حلول لما قد يواجهن من مشاكل أو عقبات.
وأكدت أن اللقاء يهدف إلى تأكيد أثر القيادة التحولية ودورها في بناء رؤية منظمية ذات قيادات إلهامية، تعزز التحول إلى نظام الجامعات الجديد لتحقيق الرؤية الرشيدة وإبراز المفاهيم المشتركة لتمكين القيادات الأكاديمية، مشيرة إلى أن مثل هذه اللقاءات تحقق التبادل المعرفي وتفتح قنوات التواصل لطرح أنماط القيادة المثلى.
من جانبها ذكرت د. نجاح عشري أن مثل اللقاءات لا شك أنها تشجع على بيئة تعاونية؛ لمد جسور التعاون والتواصل لطرح المشكلات والحلول التي تم التوصل إليها؛ ولإيجاد نظرة محددة وهدف واحد للتعريف بالجامعات السعودية، أو تعريفهم بما يخدم مصالح الجامعات وأن الشبكة التعاونية التي تنتج عن حضور هذه القيادات وحديثهم وتبادل الخبرات وينتج عنها نفع لمؤسسات التعليم العالي.
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