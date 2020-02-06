شكرا لقرائتكم خبر عن القيادات الأكاديمية النسائية يشاورن مهنيا ويتبادلن معرفيا في ملتقاهن والان نبدء بالتفاصيل

يختتم اليوم في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل فعاليات وأعمال الملتقى الأول للقيادات الأكاديمية النسائية في الجامعات السعودية ، وتنظمه وكالة الجامعة لشؤون الطالبات، والذي يعد الأول على مستوى المملكة وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بحضور وكيل الوزارة للتعليم الجامعي الأهلي د. ريمه اليحيا، والنائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للتقدم الوطني الإستراتيجي د. نجاح عشري. ووكيلات الجامعات والعميدات والوكيلات ورئيسات الأقسام وعدد من المتحدثين وعدد من القيادات النسائية في الجامعات السعودية والذي انطلق صباح أمس.

وذكرت وكيلة الجامعة د. دلال التميمي في افتتاح اللقاء أن المأمول أن يحقق هذا اللقاء أهدافه، ويفتح بابا واسعا للتشاور المهني والتبادل المعرفي والسعي إلى توسيع قاعدة التواصل الإيجابي بين القيادات، مما سيسهم إيجابا بلا شك في إيجاد حلول لما قد يواجهن من مشاكل أو عقبات.

وأكدت أن اللقاء يهدف إلى تأكيد أثر القيادة التحولية ودورها في بناء رؤية منظمية ذات قيادات إلهامية، تعزز التحول إلى نظام الجامعات الجديد لتحقيق الرؤية الرشيدة وإبراز المفاهيم المشتركة لتمكين القيادات الأكاديمية، مشيرة إلى أن مثل هذه اللقاءات تحقق التبادل المعرفي وتفتح قنوات التواصل لطرح أنماط القيادة المثلى.

من جانبها ذكرت د. نجاح عشري أن مثل اللقاءات لا شك أنها تشجع على بيئة تعاونية؛ لمد جسور التعاون والتواصل لطرح المشكلات والحلول التي تم التوصل إليها؛ ولإيجاد نظرة محددة وهدف واحد للتعريف بالجامعات السعودية، أو تعريفهم بما يخدم مصالح الجامعات وأن الشبكة التعاونية التي تنتج عن حضور هذه القيادات وحديثهم وتبادل الخبرات وينتج عنها نفع لمؤسسات التعليم العالي.