شكرا لقرائتكم خبر عن المكراد: مركز لإدارة الأزمات والكوارث بالخليج والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير عام الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت الفريق خالد المكراد لـ«اليوم»، عن وجود مركز لإدارة الأزمات والكوارث، حيث يعمل هذا المركز تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وعمل هذا المركز في وقت سابق على إقامة تدريبات مشتركة، مضيفا: إن العمل في الوقت الراهن يتمثل في وضع تدريبات مشتركة بالتعاون مع الدفاع المدني بالمملكة، وأوضح الفريق المكراد خلال حديثه حول التعاون مع الدفاع المدني السعودي، أنه تاريخي منذ سنوات ماضية، وتعزز في الفترة الأخيرة بوجود الفريق سليمان العمرو، وهذا التعاون مستمر إن شاء الله. وأضاف: إن الشهر القادم سيكون الفريق العمرو حاضرا لمؤتمر الدفاع المدني لدولة الكويت.

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