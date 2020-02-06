شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بقيق يبحث خلق فرص عمل مع «سبارك» والان نبدء بالتفاصيل

اطلع محافظ بقيق محمد المتحمي، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية، وأعضاء المجلس المحلي بمحافظة بقيق، أمس الأول، على آخر التطورات في مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، وذلك بهدف تعزيز العلاقات، والمشاركة في رؤية «سبارك»، لخلق فرص العمل، وتنمية المحتوى المحلي.

وكان في استقبالهم رئيس الشركة م. سيف القحطاني، وكبير الإداريين التنفيذيين، وبدأت الجولة بمشاهدة مجسم مشروع مدينة الملك سلمان، وقدم أحد المهندسين شرحًا تفصيليًا عن المشروع، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن أهم التطورات والإنشاءات في المدينة، بعد ذلك، تجول الوفد لمشاهدة أهم التطورات ومستجدات العمل في عدة مواقع.