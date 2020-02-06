شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بقيق يبحث خلق فرص عمل مع «سبارك» والان نبدء بالتفاصيل
وكان في استقبالهم رئيس الشركة م. سيف القحطاني، وكبير الإداريين التنفيذيين، وبدأت الجولة بمشاهدة مجسم مشروع مدينة الملك سلمان، وقدم أحد المهندسين شرحًا تفصيليًا عن المشروع، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن أهم التطورات والإنشاءات في المدينة، بعد ذلك، تجول الوفد لمشاهدة أهم التطورات ومستجدات العمل في عدة مواقع.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بقيق يبحث خلق فرص عمل مع «سبارك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.