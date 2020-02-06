شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تعريفي وتهيئة للمعيدين المستجدين بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله الربيش، أهمية أن يُكمل المحاضر الجامعي دراسته في البرامج العليا بإحدى الجامعات العالمية المرموقة؛ وذلك لما له من تأثير إيجابي على مكانته العلمية والأكاديمية للرفع من مستوى الكفاءة التي تحدد المواقع القيادية له بعد هذه المرحلة، وأن يستثمر المعيد في نفسه لتكون النتيجة النهائية مشرقة ويحتل أعلى المناصب.

جاء ذلك خلال اللقاء التعارفي للمعيدين والمعيدات الجدد بالجامعة، الذي نظمته عمادة الموارد البشرية بالجامعة، صباح أمس، بحضور وكيل الجامعة د. صالح الراشد، وعميدة عمادة الموارد البشرية د. ابتسام المثال، وعدد من منسوبي العمادة والمعيدين والمعيدات الجدد بالجامعة.

وأضاف د. الربيش: إن هذا اللقاء جاء ليؤكد عمق التواصل بين إدارة الجامعة والمجتمع الجامعي وتهيئة كافة السبل والإمكانيات ليكونوا إضافة حقيقية للجامعة، مثمنا لعمادة الموارد البشرية هذا العمل والإعداد والتنظيم لتهيئة المعيدين والمعيدات.

من جانبها، باركت د. المثال، للمعيدين والمعيدات الجدد، قبولهم في الجامعة للبدء في مسيرة عملية حافلة، وقالت إننا نلتقي اليوم ضمن خطة الجامعة لرفع الارتباط الوظيفي ومعايير جودة الأكاديمية في تهيئة المنسوبين الجدد للتعرف على الجامعة، وتحتفي الجامعة بكم من أجل تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التدريس والبحث وخدمة المجتمع، وتنطلق هذه الخدمات من رؤية الجامعة بأن تكون جامعة تحقق التميز محليا ودوليا وإقليميا، وتقدم رسالتها في تقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية بشراكة مجتمعية فاعلة، ونحقق فيها القيم في الإتقان والإبداع والشفافية والانتماء.

وأضافت د. المثال: إنه وفي هذه الرؤية والرسالة والقيم نأخذ بعين الاعتبار مكوناتنا البشرية والمالية والاعتبارية، ونسعى من خلالها لتقديم وظائف تعليمية بحثية ومجتمعية وأيضا لتنمية الموارد البشرية، وأنتم أحد أهم عناصرها حيث نعمل على تنمية مواردنا البيئية وتعزيز بنائنا المؤسسي ومواردنا المالية وخدمات تقنية المعلومات، ونحقق بذلك أهدافنا الإستراتيجية الثمانية في تقديم الخدمة المعرفية وتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز مسؤوليتنا الاجتماعيّة وترسيخ مفاهيم الجامعة وتنمية قدرات منسوبيها واستدامة بيئتنا العمرانية، وبناء نظامنا الإداري المؤسسي العصري واستدامة الموارد المالية وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، يخدمون في ذلك 20 برنامجا تنفيذيا و67 مشروعا تطويريا و179 مبادرة و190 مؤشرا قياسيا.