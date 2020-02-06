شكرا لقرائتكم خبر عن 100 طالب بمكة يتنافسون في مسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث النبوي والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي المسابقة ضمن برنامج إثراء المعرفة الشرعية، وقد تم الإعلان لكافة المدارس الحكومية والأهلية للبدء في تفعيل هذه المسابقة الوزارية، حيث تضمنت الآلية: الإعلان داخل المدرسة عن المسابقة، وتسجيل الراغبين، وتكليف أحد المعلمين بالإشراف على المسابقة ليقوم بإجراء التصفيات الأولية داخل المدرسة، ثم يُرشح طالبا ليمثل المدرسة على مستوى إدارة التعليم.
وحدّدت المسابقة حفظ الأحاديث الشريفة وفق المستويات الثلاثة التالية: المستوى الأول لطلاب المرحلة الابتدائية حفظ 100 حديث مع معرفة راوي الحديث من الصحابة، والمستوى الثاني حفظ 250 حديثا ومعرفة راوي الحديث من الصحابة لطلاب المرحلة المتوسطة، والمستوى الثالث لطلاب المرحلة الثانوية 500 حديث مع تعريف مختصر براوي الحديث إضافة إلى معرفة من أخرجه.
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