شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» يختتم ملتقاه بتجارب ميدانية ومبادرات أبرزها الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت يوم أمس أعمال جلسات ملتقى مديري الدفاع المدني 2020م، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تحت شعار «الحاضر.. وصناعة المستقبل».

وعقد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو في ختام الملتقى لقاء مفتوحا مع منسوبي الدفاع المدني، وخرج بمجموعة من التوصيات والمبادرات، التي تخدم القطاع في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكارات والتجارب الميدانية ودوره في تطوير عمل الدفاع المدني.

وافتتحت الجلسة الرابعة في اليوم الثاني بعنوان «المبادرات»، حيث شارك بالجلسة كل من نائب مدير مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية سلطان المطيري بورقة عمل بعنوان «المبادرات كمتطلب لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 من مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الداخلية». كما شارك بالجلسة المقدم د. رياض الشهري بورقة عمل «دور مبادرات مديريات المناطق في تحقيق إستراتيجية المديرية العامة للدفاع المدني»، كما شارك في الجلسة الرابعة العقيد د. دهام المطيري بورقة عمل بعنوان «تفعيل دور المتطوعين بمراكز الدفاع المدني الميدانية محافظة الأحساء نموذجا»، كما شارك بورقة عمل في الجلسة الرابعة المقدم م. غرم الله الزهراني بعنوان «الطاقة المتجددة كبديل مواكب لمتطلبات الرؤية»، كما قدم النقيب عبدالعزيز الزهراني ورقة عمل في الجلسة الرابعة بعنوان «ليش... تجازف» للوقاية من المخاطر.

وأقيمت بعد ذلك الجلسة الخامسة بعنوان «تجارب ميدانية ناجحة»، وترأسها نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بإحدى الشركات م. هشام الحصين. وشاركت بالجلسة د. نجاح القرعاوي بورقة عمل بعنوان «دور برنامج «دافع الوطني» في تعزيز ثقافة المجتمع في التعامل مع الكوارث»، كما تم طرح ورقة عمل بعنوان «تجربة الشركة السعودية للكهرباء في التكامل مع الجهات الحكومية لإدارة الطوارئ» قدمها مدير إدارة تطوير الأمن الصناعي في شركة الكهرباء السعودية م. عبدالله الشهري. كما قدم العميد د. علي القحطاني ورقة عمل بعنوان «تجربة مساندة الدفاع المدني لأرامكو السعودية في حادثي معامل الزيت والغاز في بقيق وخريص».

وقدمت في الجلسة الخامسة ورقة عمل بعنوان «تجربة حادث محطة قطار الحرمين» قدمها مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العميد د. عبدالعزيز الزهراني، كما استعرض مدير إدارة الحماية المدنية وسكرتير لجنة الدفاع المدني بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض العميد منصور الهديان ورقة عمل بعنوان «تجربة حادث جامعة المعرفة». كما عقد لقاء المساعدين مع مديري الدفاع المدني بالمناطق، حيث ترأسها نائب مدير عام الدفاع المدني اللواء بجاد نايف المطيري.