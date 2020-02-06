شكرا لقرائتكم خبر عن الأيزو لـ «تخصصي الدمام» في نظام إدارة المرافق والان نبدء بالتفاصيل

حصلت الإدارة التنفيذية للتشغيل بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية على الاعتماد الدولي للمنظمات أيزو 41001 لنظام إدارة المرافق مكملة بذلك المنظومة الإدارية المتكاملة بالإضافة إلى حصولها على الاعتماد الدولي للأيزو 45001 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة الاعتماد العالمية الأيزو لنظام إدارة البيئة، وبذلك تعتبر أول إدارة بالقطاع الصحي بالمملكة تحصل على هذا الاعتماد.

وجاء ذلك بعد تقييم دقيق وشامل لكافة الإجراءات التي تطبقها الإدارة التشغيلية، المتوافقة مع معايير الجودة المعتمدة عالميا لدى هيئات الاعتماد الدولية والمبنية على أحدث الوسائل العلمية في استدامة المرافق الموجودة بالمستشفى، وإطالة العمر الافتراضي.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام د. منصور توفيق، خلال الاحتفال بهذه المناسبة: إن هذه الشهادة تعتبر من الاعتمادات العريقة المتميزة على مستوى العالم، مضيفا أن هناك عدة مراحل أساسية للحصول على شهادة الأيزو 41001 والتي تشمل التحضير والمراجعة والفحص والتدريب. وأشار إلى أنه تم في كل مرحلة تقييم وتصحيح كافة الإجراءات، وذلك لاستكمال المتطلبات الأساسية للاعتماد، وأكد أن الحصول على شهادة الأيزو 41001 له عدة فوائد من أهمها: تحقيق سلامة ورضا المرضى والزوار والعاملين، وتحسين صورة المنشأة، والحد من الحوادث التي قد تنشأ عن مخاطر عدم سلامة المنشأة. وبين أن الحصول على الشهادة من قبل شركة متخصصة دوليا lms يعتبر الخط الأول في الحفاظ على معايير إدارة الجودة والتي تمر بسلسلة متكاملة من المتابعة والمراقبة والتدقيق اليومي، من خلال الجولات التفتيشية، والتقارير التصحيحية، والصيانة الوقائية، ومتابعة آراء مستخدمي المرافق، وهي مؤشرات دقيقة لرفع جودة الخدمة.